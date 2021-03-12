Москва, , 15:07 — REGNUM Ситуация с «подозрительно бедными», действительно, имеет место и требует какого-то разрешения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Не только потому, что бюджетные средства при выплате подобной помощи используются не по назначению, но и потому, что большинством населения такие ситуации воспринимаются с раздражением, ибо попирают основы справедливого распределения материальной помощи среди действительно нуждающихся.

Речь даже не о якобы безработных или пресловутых «воспитательницах детских садиков» или «уборщицах», оформленных где-то сугубо формально, но разъезжающих на «Бентли» и «Феррари» (в криминальные сводки периодически попадают истории, как у очередной малоимущей дамы угнали автомобиль стоимостью под 20 млн руб.).

Немалое количество граждан, работающих в теневой сфере и получающих приличный доход, в статистику социальных служб попадают как неработающие и, соответственно, малоимущие. Тут масштабы, конечно, иные — о «Бентли» и яхтах речь не идет.

Но, в любом случае, доходы данной категории трудящихся явно достаточны для того, чтобы не нуждаться в дополнительной помощи со стороны государства. Открытым остается вопрос практической реализации заявленных инициатив.

Росстат, Минтруд, службы занятости и прочие ведомства не имеют абсолютно достоверной информации, сколько людей в России работает в «серой» сфере занятости и у кого какие доходы.

Еще тяжелее будет с доказательной базой. Ведь голословно обвинить человека в том, что он неправомерно получает материальную помощь, будет непросто. Та же машина или квартира могут быть зарегистрированы на сторонних лиц, родственников или как-то иначе (наличие, к слову, богатых родственников не является однозначным основанием считать человека зажиточным).

Так что пока не разработаны точные и безупречные критерии определения круга лиц, необоснованно получающих от государства материальную поддержку, пока не будут детально продуманы механизмы реализации подобных инициатив, оценивать эффективность подобной программы будет затруднительно.

Недаром речь идет пока только об анализе информации, без предложения конкретных мер воздействия», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предлагает анализировать выплаты на детей 3−7 лет подозрительно бедным семьям, имеющих несколько домов или автомобилей, но при этом у них якобы низкие заработки.

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