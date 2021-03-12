Абуджа, , 15:08 — REGNUM Группа вооруженных людей напала утром 12 марта на общежитие государственного колледжа в штате Кадуна, расположенном на севере Нигерии, и похитила студентов данного учебного заведения. Об этом 12 марта сообщает нигерийская газета Vanguard со ссылкой на местные власти.

«Бандиты атаковали федеральный лесотехнический колледж, захвачены студенты, их точное число сейчас устанавливается», — приводит издание слова представителя полиции штата Мохаммеда Джалиджа.

При этом, по данным британской медиагруппы ВВС, все похищенные являются девушками и их было около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта не менее 16 человек стали жертвами нападения неизвестных боевиков на деревню Тара в штате Сокото на северо-западе Нигерии.