Анкара, 12 марта, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Турция настроена на сотрудничество с Россией по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящее время переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом 12 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Глава государства напомнил, что соглашение Анкары с Берлином о вакцинах «по-прежнему работает».

Реджеп Тайип Эрдоган «У нас также есть договоренности с Россией, наши министры здравоохранения продолжают поддерживать контакты в этой сфере».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» в Турции. Потенциальный объём производства оценивается в миллионы доз вакцины в год. Также стороны обсуждают вопрос о вероятном расширении производства в дальнейшем. Поставку «Спутника V» будут осуществлять как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.