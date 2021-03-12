Анкара, , 15:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после пятничной молитвы 12 марта заявил об установлении дипломатических контактов с Египтом. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Мы очень сильно хотим продолжить процесс нормализации отношений с Египтом», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что решения, принятые в процессе постепенной нормализации отношений, также будут реализованы.

По его словам, геолого-разведывательные работы и экономическое сотрудничество с Египтом уже возобновлено. Он подчеркнул, что после того, как эти разведывательные, дипломатические, политические переговоры с Египтом будут прекращены, турецко-египетские отношения перейдут на гораздо более продвинутый уровень.