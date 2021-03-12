Самара, , 15:16 — REGNUM Свыше трех млрд рублей планируют направить из средств федерального бюджета на ремонт и строительство мостов в Самарской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на форуме «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения» в Москве.

Отмечается, что до 2024 года в регионе необходимо отремонтировать более 1,8 тысяч погонных метров искусственных сооружений. Из средств федерального бюджета на эти цели планируется выделить 3,2 млрд рублей.

Отмечается, что сейчас в России в предаварийном и аварийном состоянии находятся свыше 5,5 тысяч искусственных сооружений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области планируют отремонтировать 11 мостов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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