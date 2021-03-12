Челябинск, , 15:02 — REGNUM В Челябинской области к Масленице приурочено 55 массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Они состоятся 13 и 14 марта. Всего такие мероприятия проведут в 30 муниципалитетах. Участие в них примут десятки тысяч жителей и гостей Южного Урала.

К охране порядка на проводах русской зимы привлечены сотрудники полиции и Росгвардии. Также будут задействованы казаки, добровольные народные дружины и частные охранные предприятия.