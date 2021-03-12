Москва, , 15:01 — REGNUM Резкий рост спроса на жилье привел к тому, что во многих странах мира существенно выросла стоимость недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ ИА REGNUM о негативных эффектах, с которыми сопряжено продление программы льготной ипотеки.

«Снижение ключевых ставок, ставок по депозитам, волатильность на фондовых рынках привели к тому, что многие люди предпочли вложить деньги в недвижимость, — сказала Школьная. — А резкий рост спроса ожидаемо привел к росту цен на жилье во многих странах мира. Такая картина наблюдается в странах Евросоюза, США и Китае. В Еврозоне по итогам первых трех кварталов 2020 года рекордные средние показатели роста цен зафиксированы в Люксембурге (13,6%), Польше (10,9%) и Австрии (8,9%)».

В России же, как уточнила Школьная, ко всем перечисленным выше факторам, стимулировавшим спрос на недвижимость, добавилась льготная ипотека.

«В результате во многих крупных агломерациях нашей страны рост цен существенно превысил 10%, — сказала Школьная. — Этот рост обусловлен в основном мерами поддержки, его нельзя оправдать ростом себестоимости строительства. Во-первых, большинство сделок совершались с объектами, находившимися в высокой стадии готовности, во-вторых, рост цен на такие компоненты, как арматура, начался значительно позже, в-третьих, цены выросли не только на первичном, но и на вторичном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Центральный банк РФ, похоже, «снова метит в мегарегуляторы», но уже явно не на своей территории.

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