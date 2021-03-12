Эр-Рияд, , 14:58 — REGNUM Саудовская Аравия в мае возобновит внешнее авиасообщение, сообщает 12 марта Saudi Gazette со ссылкой на решение главного управления гражданской авиации королевства.

Авиаперелет Павел Латышов © ИА Красная Весна

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Отмечается, что управление проинформировало все действующие на территории Саудовской Аравии авиакомпании об отмене запрета на международные рейсы и об открытии аэропортов королевства с 17 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афганская авиакомпания «КамЭйр» впервые за год выполнила регулярный авиарейс по маршруту Душанбе — Кабу. Авиаперевозки возобновлены с 10 марта с частотой один рейс в неделю. Рейсы будут выполнять таджикистанская авиакомпания «Сомон эйр» и афганская «КамЭйр».