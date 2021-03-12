Ташкент, , 14:56 — REGNUM Около 2 тыс. человек погибли в дорожно-транспортных происшествия (ДТП) на территории Узбекистана в 2020 году. Об этом заявил министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов на пленарном заседании сената.

По его словам, число жертв ДТП составило 1962. Министр также затронул тему борьбы с преступностью. Бобожонов сказал, что в зависимости от криминальной обстановки все махалли (территориальные органы самоуправления граждан) будут разделены на категории: «красные», «желтые» и «зеленые».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана планируют ужесточить ответственность за преступления, совершенные по неосторожности. В частности, смертельные ДТП переведут в категорию тяжких преступлений.

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