12 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Климент Александров, , 21:36 — REGNUM Независимо от того, сможем ли мы решить проблемы в греко-турецких отношениях с помощью начатого процесса (исследовательский диалог и т. д.), Турция останется постоянной огромной проблемой для Греции. Это главным образом связано с тем, что относительное положение двух стран резко изменилось в пользу Турции. И так будет продолжаться в том же направлении. Это не значит, что Греция — слабая страна. Она сильна во многих отношениях среди 35 самых развитых стран мира (развитие, политическая система и прочее), особенно как полноправный член Европейского Союза. Но характеристики Турции остаются ее характеристиками и не отменяются. И только с точки зрения населения факты говорят сами за себя.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В 1923 году соотношение населения между двумя странами составляло 1:2, в Греции — 7 миллионов, а в Турции — 13,5 миллиона. Сегодня оно уже 1:8, Греция — 11 миллионов, Турция — 85 миллионов, и ситуация для нас развивается к худшему. То же самое относится к размеру экономики Турции (примерно в четыре раза больше экономики Греции, около 2% мировой экономики), что позволяет ей быть членом G-20 — группы крупнейших экономик в мире. Исходя из этого, Турция превратилась в весомую региональную силу, хотя и крайне проблематичную. Бывшая империя, она, как и все бывшие империи, страдает от ностальгии — неоосманизма. Конечно, у Турции есть серьезные структурные недостатки, но они как-то скрываются данными страны, ее географическим положением и т. д. Таким образом, даже если мы все же решим имеющиеся у нас проблемы, которые мы должны решить, и резко улучшим наши отношения, Турция останется огромной структурной долгосрочной проблемой для нашей страны.

Вопрос в том, как нам справиться с этой проблемой. Как вообще сравнительно средняя страна, такая как Греция, может справиться с сильным соседом, который стремится стать мировой державой? Ответ исходит из истории и опыта. И ответ заключается в том, что вы пытаетесь интегрировать («заблокировать») сильного соседа в более широкие институциональные рамки, чтобы сделать его максимально безопасным. Никаких зависимостей, финансов или других сборов. Когда рядом с вами тигр, вы не оставляете его полностью свободным. Вы помещаете его в клетку или привязываете к чему-то прочному… Что и сделала Европа после окончания Второй мировой войны. Она построила «клетку», то есть Евросоюз, и заперла в ней Германию, максимально ее обезвредив. Потому что, пусть не ускользает, это была основная цель европейской интеграции — Европейского Союза. Можем ли мы повторить эту схему для Турции? Да, при определенных условиях, и Греция должна использовать это в качестве отправной точки для долгосрочной стратегии по Турции при двух возможных вариантах.

Европейский парламент в Страсбурге (сс) DAVID ILIFF

Первый: Турция в Евросоюзе. Процесс присоединения Турции, начавшийся в 1987 году с подачи соответствующей заявки, был фактически заморожен по причинам, связанным как с самим ЕС, так и главным образом с Турцией (отказ от демократических реформ, сползание к авторитарному режиму, выбор неоосманизма, и т. д.). Тем не менее сейчас Турция, похоже, хочет возобновления процесса присоединения и в конечном итоге присоединения к Союзу в качестве полноправного члена, конечно, в несколько отдаленном будущем. Вопрос в том, хочет ли Европа также приветствовать Турцию в качестве полноправного члена. Ответ довольно спорный. Некоторые государства-члены — да, некоторые — нет. Однако Греция должна активно поддержать этот выбор — конечно, при на определенных условиях. Если Турция может быть заперта в клетке Союза, это должно быть сделано, и для Греции это будет лучшей инвестицией в безопасность. Конечно, условия, которые Турция должна выполнить перед вступлением, многочисленны и сложны — от возврата к демократии и уважения верховенства закона до почитания норм международного права и принципов добрососедства. Все это непросто, но не совсем невозможно. Режим Эрдогана может показаться сильным, но в турецком обществе также есть сильное течение, которое хочет вернуться к Европе и демократии.

Если, тем не менее, интеграционная стратегия в Европейском Союзе не продвинется вперед (а, скорее всего, она и не будет продвигаться в обозримом будущем), тогда Турция может привязать себя к ЕС через особые отношения с особыми правилами и условиями.

Реджеп Тайип Эрдоган с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Iletisim.gov.tr

Во-вторых, помимо особых отношений, Турции необходимо интегрироваться в региональные институциональные рамки сотрудничества. Для Греции наиболее подходящим было бы создание Организации регионального сотрудничества для Восточного Средиземноморья с включением всех стран региона и, конечно же, Турции (существующий Газовый форум не отвечает этой цели и не может соответствовать). Конечно, создание этой Организации предполагает предыдущее решение кипрской проблемы, чтобы снять возражения Турции по поводу ее одновременного участия с Кипром. Но даже это возможно.

Другой долгосрочной стратегии против «турецкого вызова» нет. Наряду, конечно, с усилением сдерживающих сил как средства поддержки эффективных переговоров.