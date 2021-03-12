Пекин, , 14:56 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в Китае было продано в 4,1 раза больше новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в сообщении Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Всего за отчетный период на китайском авторынке было продано 1 млн 156 тыс. машин. Отмечается, что уже десять месяцев подряд в Китае наблюдается рост продаж автомобилей.

В CPCA связывают это с низкой базой февраля прошлого года, когда из-за ограничительных мер был практически парализован потребительский спрос в Китае.

За первые два месяца 2021 года в Китае было продано 3 млн 201 тыс. авто — на 74% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в Китае по итогам января-февраля 2021 года продажи электромобилей выросли в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом.

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