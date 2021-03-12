Соледар, ДНР, , 15:01 — REGNUM Украинские силовики открыли огонь из гранатомётов АГС и РПГ по селам Новоласпа, Ленинское и Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили 12 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении отмечается, что боевики ВСУ вели огонь с позиций, оборудованных в районе населённых пунктов Старогнатовка и Водяное. В общей сложности они выпустили 12 единиц боеприпасов.

Представители СЦКК ДНР выехали на место, чтобы выявить и зафиксировать последствия обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР четыре единицы боеприпасов.

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