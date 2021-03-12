Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Тонна автомобильного бензина АИ-92 стоила на торгах 12 марта 55,75 тыс. рублей, а это больше, чем рекордное значение мая 2018 года. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Во время торгов бензин марки «Регуляр-92» вырос в цене на 1,71%. С начала года цена тонны этого вида топлива выросла на 12,33%.

Прошлый рекорд был зафиксирован в мае 2018 года, когда тонна бензина АИ-92 стоила на бирже 55,43 тыс. рублей.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) в ходе торгов 12 марта поднялись в цене до 35,3 тыс. рублей за тонну, цена выросла на 0,52%. Прежний максимум наблюдался 9 марта — 35,24 тыс. рублей за тонну.

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