Сеул, , 15:02 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 11 марта среди 1003 человек в возрасте старше 18 лет, кандидатуру бывшего гепрокурора поддерживают 24% опрошенных, что на 15% больше, чем месяц назад.

Известно, что уровень поддержки Юн Сок Ёля резко возрос после его отставки.

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Кандидатуру губернатора южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна поддерживают также 24% опрошенных, однако по сравнению с результатами прошлого месяца уровень поддержки сократился на 3%.

Между тем, кандидатуру председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна поддерживают 11%, кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су — 3%.