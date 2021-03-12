Джакарта, , 14:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцина против коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca безопасна для использования, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство Индонезии опирается на результаты оценки управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое выдало разрешение на использование вакцины AstraZeneca в чрезвычайных ситуациях.

Вакцина AstraZeneca будет использована для вакцинации государственных служащих и пожилых людей в Индонезии.

Ранее несколько европейских стран решили приостановить использование вакцины AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 6412 случаев заражения коронавирусом.

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