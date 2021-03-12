Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Вашингтон намерен углублять стратегическое партнерство в формате «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Об этом 12 марта говорится в поздравительной телеграмме президента США Джо Байдена его коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с предстоящим праздником Навруз (праздник прихода весны).

«Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса «С5+1», начатого при участии государственного секретаря (США) Джона Керри пять лет назад», — приводит текст поздравительного послания пресс-служба казахского президента.

Также Байден отметил, что в нынешнем году исполняется 30 лет с того момента, как Казахстан стал независимым государством.

«Поздравляя вас с этим событием, заверяю, что моя администрация придает большое значение работе с вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности», — добавляется в телеграмме президента США.

Отметим, формат «С5+1» с участие Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и США, был установлен в 2015 году для обсуждения экономики, экологии и безопасности на уровне региона.