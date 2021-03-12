Кызыл, , 14:49 — REGNUM Следователи просят откликнуться пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося ранее в Кызыле с другим автомобилем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, процессуальная проверка по инциденту ещё продолжается.

Авария произошла днём 22 февраля. Пьяный водитель автомобиля «Тойота Ипсум» выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный микроавтобус марки ИВЕКО БАС «2227 UT». В результате в больницу попали 16 пассажиров, в том числе 13 детей.

«Вместе с тем установлено, что в микроавтобусе на момент дорожно-транспортного происшествия находились и другие пассажиры, личности которых по сегодняшний день не установлены», — отметили в следствии.

Пассажиров просят обратиться в следственный отдел.

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