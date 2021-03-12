Сухум, , 15:37 — REGNUM Большинство депутатов парламента Абхазии отказались участвовать в голосовании по законопроекту «О внесении изменений в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственным служащим и депутатам». Об этом сообщает «Нужная газета».

По данным журналистов, поправки к «антикоррупционному» законопроекту в парламенте республики рассмотрели 12 марта. Сообщается, что депутаты приняли законопроект в первом чтении, но от голосования во втором, окончательном чтении большинство из них отказались.

Стоит отметить, что закон, обязывающий должностных лиц и депутатов обнародовать декларации доходов своей семьи, был принят в феврале 2020 года, но не действует, так как предполагалось, что он вступит в действие после принятия закона «О государственной службе». Авторы поправок предложили ввести «антикоррупционный» закон в действие с 1 апреля.