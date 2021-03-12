Барнаул, , 14:47 — REGNUM При начислении выплаты на детей от трёх до семи лет единственным адекватным критерием для отнесения к малоимущим является уровень доходов семьи, и ничего больше! Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя изменение правил назначения выплат, обнародованное в Минтруда РФ, он также отметил, что выступает против данной инициативы:

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«Такое ощущение, что наши любимые власти только и думают, что бы ещё у россиян отнять. Причём ладно бы речь шла о богатых, так нет — они всех бедных ещё беднее хотят сделать и постоянно в чем-то подозревают. Я против этой инициативы, ведь ситуации бывают разные.

К примеру, родители подарили молодой семье с детьми автомобиль, дом или квартиру, но доход у этой семьи низкий, и от того, что у них это имущество появилось, он не выше стал, а ещё снизился (надо платить налоги, коммуналку и тому подобное). Поэтому я считаю, что единственным адекватным критерием для отнесения к малоимущим является уровень доходов семьи и ничего больше!».

Как сообщало ИА REGNUM, появившуюся в СМИ информацию о том, что Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении выплат на детей от трех до семи лет, подтвердили в пресс-службе ведомства.

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