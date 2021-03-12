Липецк, , 14:45 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 11 марта.

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Всего в регионе было зарегистрировано 469 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 527 человек.

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