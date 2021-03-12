Москва, , 14:44 — REGNUM Если правительство РФ хочет, чтобы в стране появились инвесторы, то оно должно брать на себя определенный риск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, призвавшего к тому, чтобы не «делать такие условия, совсем уж, так сказать, суперльготные, которые бы совсем снимали какие-либо риски с бизнеса». По мнению чиновника, «бизнес на то и бизнес, что он и рискует».

«Если государство хочет, чтобы в РФ появились инвесторы, то оно должно брать на себя определенный риск, — сказал Свириденко. — У нас нет инвесторов, они не хотят идти в наши условия. Если это российские инвесторы, то у них и опыта, возможно, нет. Поэтому если государство хочет их привлекать, оно должно им помогать, фактически говорить, что и как следует делать. В регионах, по данным наших прямых интервью с бизнесом, очень много людей, предпринимателей, которые хотят открыть новое дело, производство. Но они не знают, с чего начать, или условия не позволяют, например залоговые требования».

Поэтому, как подчеркнул Свириденко, если нужны результаты, то государство должно рискнуть.

«Оно должно взять на себя основные страхи и сказать начинающему бизнесмену: «Вот тебе площадка, вот тебе проект, не получится, поможем — с прибылью не уйдешь, но не разоришься, еще и от контролирующих органов защитим». Но этого, к сожалению, сейчас не происходит. Государство страхует риски системщиков, сырьевых компаний в сложные времена, но по небольшим, средним проектам этого нет», — констатировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов, комментируя реплики Силуанова, заявил, что национальная экономика РФ не должна быть «пирамидой» или результатом сетевого маркетинга.

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