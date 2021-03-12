Уфа, , 14:48 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства воспитателя детского сада будет отправлено в суд в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в конце прошлого года в д. Старые Киешки 49-летний фигурант уголовного дела зашел к своей экс-супруге на работу в детский сад, приревновал ее и нанес женщине травмы, не совместимые с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Также мужчину обвиняют в угрозе убийством: следователи считают, что в сентябре прошлого года он угрожал потерпевшей холодным оружием.

Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили мужчину, который убил пожилую женщину.

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