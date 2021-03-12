Анкара, , 15:11 — REGNUM Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в письме, отправленном 12 марта заместителю министра юстиции США Монти Уилкинсону, отреагировал на решение об освобождении «армянского террориста Хампига Сасуняна, убившего генерального консула Турции» Кемаля Арыкана. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Это станет ложным посылом для тех, кто рассматривает акты терроризма как средство достижения своих целей. Мы считаем, что это решение является ошибочным. Сасунян и его идеология продолжают существовать в нашем обществе и остаются неизбежной угрозой», — отметил Гюль.

Напомним, турецкий дипломат Арыкан был убит в Лос-Анджелесе 28 января 1982 года Сасуняном и его сообщником Крикором Салибой. Задержанный Сасунян был осуждён и приговорен к пожизненному заключению без права амнистии.