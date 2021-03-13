13 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Буквальный контроль компании Google над потоком информации коренным образом изменил индустрию публикации новостей и серьезно ограничивает выбор потребителей. И в нынешних условиях ни что уже не должно и не может помешать тому, чтобы привлечь Google и другие технологические платформы к ответственности за фундаментальный вред, который они нанесли свободному рынку. Об этом пишет член Юридического подкомитета Сената США по конкурентной политике, сенатор Марша Блэкбёрн в издании Washington Examiner.

Климент Александров, , 13:04 — REGNUM Всего десять лет назад было обычным делом смеяться, прокручивая плохо таргетированную онлайн-рекламу. Как правило, мы скептически относились к способности любой компании читать наши мысли и показывать рекламу, которая нас действительно интересовала. Сегодня реклама, преследующая нас по всем платформам, уже бьет в цель.

Google

Это увеличение точности отслеживается со стремительным ростом платформы Google Ad Exchange и ее постепенным проникновением во все аспекты онлайн-опыта. Google — не единственная компания, обслуживающая платный контент, хотя могла бы считаться таковой: ее рекламный сервер Google Ad Manager доминирует более чем на 90% рынка и железной рукой управляет своими отношениями и с клиентами, и с конкурентами.

Оглядываясь назад, становится ясным, что приобретение Google в 2008 году конкурента DoubleClick должно было вызвать больше тревожных звоночков, чем оно сделало. Продажа DoubleClick было чем-то большим, чем просто деловой сделкой; это был разветвитель для полного доминирования Google на рынке. С тех пор Google ведет войну с конкурирующими рекламными биржами.

Согласно многогосударственной антимонопольной жалобе, поданной в прошлом году одиннадцатью генеральными прокурорами штатов, Google добилась своего доминирования на рынке благодаря модели исключительного поведения, которая блокировала каналы распространения и блокировала конкурентов, а также соглашению о фиксировании цен с Facebook, которое поддерживало ее монопольную власть. В рамках ряда соглашений, которые делают обязательным использование принадлежащего Google программного обеспечения для торгов, ставки автоматически направляются через серверы Google, что позволяет Google контролировать процесс и взимать заоблачные цены за привилегию ведения бизнеса.

Офис компании Google. Силиконовая долина. Калифорния. США

Проблема налицо: клиенты вроде бы могут отказаться от этих дорогостоящих и однобоких соглашений, но при этом они потеряют доступ к огромной доле рынка Google и нанесут ущерб своему бизнесу. Так что на данном этапе игры они не могут позволить себе не платить премию.

Монополия Google на интернет-рекламу превратила компанию в магнит для судебных исков, привлекая внимание регуляторов и генеральных прокуроров штатов, уже привыкших искоренять антиконкурентное поведение в нефтегазовой, телекоммуникационной и авиационной отраслях. Их беспокойство по поводу того, как Google ведет бизнес, отражается за рубежом, в Великобритании и Европейском Союзе, где регуляторы выписали огромные миллиардные штрафы.

Это увеличение внимания также придало смелости издателям новостей, содержание которых приносит миллионы долларов дохода от рекламы для Google бесплатно. В самом ошеломляющем на сегодняшний день примере издатели новостей в Австралии поймали Google на блефе и выиграли после того, как этот гигант пригрозил уйти из страны, если правительство заставит платформы платить за новостной контент. Столкнувшись с приближающейся кувалдой со стороны регулирующих органов, Google быстро заключил собственные платежные соглашения с публикаторами.

Это потрясающе, но не удивительно, учитывая неровную местность, по которой Гуглы мира заставляют ориентироваться даже крупных публикаторов. Google возвел стену вокруг создателей контента, больших и малых, которая медленно, но верно превратила бизнес создания новостей в бизнес генерации кликбейта.

Тем не менее разговор о том, что с этим делать, порождает скандал даже среди дружественных Акту Шермана консерваторов. Показания, полученные 11 марта на слушаниях Сенатского юридического подкомитета по будущему антимонопольной политики, надеюсь, приблизят Конгресс к решению загадки, которая заключается в конкурентной политике. Многие утверждают, что статус-кво — это новое лицо капитализма и что антимонопольные иски наказывают бизнес за то, что он слишком успешный.

Конгресс США Whitehouse.gov

Вопреки этому горячему мнению, антимонопольные иски наказывают только компании, нарушающие законы о конкуренции, что почти наверняка сделал Google. Его буквальный контроль над потоком информации коренным образом изменил индустрию публикации новостей и серьезно ограничивает выбор потребителей.

В течение многих лет Google и другие технологические гиганты скрывались за сложностью предоставляемых ими услуг, надеясь, что регуляторы заблудятся в технических деталях и откажутся от своих расследований. Но взрыв технологической индустрии означает, что редкий гений и опыт, которые когда-то запустили Google, теперь доступны для найма. У нас больше нет никаких оправданий для того, чтобы не применять уже существующие законы и не привлекать Google и другие технологические платформы к ответственности за фундаментальный вред, который они нанесли свободному рынку.