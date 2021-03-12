Боровск, Калужская область, , 15:52 — REGNUM В Боровске задержан 23-летний житель Ульяновской области, пытавшийся скрыть следы убийства путём поджога, сообщили 12 маарта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Рано утром 11 марта 2021 года произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного пятиэтажного жилого дома в Боровске. После локализации пожара в квартире обнаружено обгоревшее тело мужчины. Первоначальные результаты экспертизы показали, что на теле погибшего имеются телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Также была получена информация о произошедшем в этой квартире конфликте. Оперативники установили подозреваемого в причастности к совершению данного преступления. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

По данным следствия, подозреваемый приехал в Калужскую область на заработки, где познакомился с 26-летним жителем Боровского района. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил потерпевшего и нанёс ему колото-резаное ранение. Затем для инсценировки своего убийства злоумышленник переодел убитого в свою одежду, поджог тело и квартиру.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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