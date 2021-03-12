Москва, , 14:41 — REGNUM Глава Рособрнадзора Анзор Музаев напишет пробный ЕГЭ по русскому языку, который пройдёт 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора», — говорится в сообщении.

Пункт сдачи пробного экзамена будет организован на базе столичной Пушкинской школы №1500.

Как отметили в Рособрнадзоре, данное мероприятие проводится для того, чтобы родители одиннадцатиклассников «смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям».

В день сдачи «пробника» родители обучающихся смогут пройти весь путь сдающего ЕГЭ — от прохождения в ППЭ до написания самого экзамена: «В 2021 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов».