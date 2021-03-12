Ташкент, , 14:40 — REGNUM Узбекистан передал Киргизии в дар 20 автомобилей скорой медицинской помощи, сообщили 12 марта в пресс-службе узбекистанского лидера.

12 марта главы Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров посетили ташкентский технопарк. Главы государств ознакомились с продукцией, выпускаемой предприятиями технопарка.

Жапаров и Мирзиёев также посетили выставку промышленных и сельскохозяйственных товаров. Узбекистанский лидер отметил, что Киргизия имеет высокий промышленный потенциал. Для его раскрытия Узбекистан готов поделиться опытом и наладить кооперацию, сказа Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан между главами министерств и регионов двух стран подписано 22 документа.

Читайте ранее в этом сюжете: Жапаров и Мирзиёев посадили дерево