Мец, Франция, , 14:43 — REGNUM Сотрудники полиции города Мец задержали одного из учащихся местного лицея, который был вооружен холодным оружием и угрожал убить учителя. Об этом 12 марта сообщает BFM.

По информации журналистов телеканала, учащийся лицея был задержан после того, как он сам рассказал полицейским о том, что он намерен убить учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта перед школой коммуны Монтро-Фот-Йон департамента Сена и Марна, где преподавал убитый террористом учитель Самуэль Пати, ученики посадили дуб в память о погибшем.