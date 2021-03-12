Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM В Петербурге готовы расчистить незаконные свалки у Пулковского шоссе в общей сложности за более чем 165 млн рублей. Соответствующие документы опубликовали на портале госзакупок.

Пять тендеров объявила администрация Московского района. Лоты предполагают расчистку мусорных полигонов на Пулковском шоссе, 42, корпус 2 (38,1 млн), корпус 6 (31,4 млн), вдоль Идрицкой улицы (38,9 млн), вдоль железной дороги (34,9 млн), юго-западнее ж/д станции «Среднерогатская» (22,9 млн).

Заметим, борьба со свалками в Средней Рогатке длится уже долгое время. В 2020 году управление ФАС по Петербургу обнаружило нарушения в объявленных конкурсах на ликвидацию свалок, среди них был и полигон на Среднерогатской улице у Пулковского шоссе, а общая сумма контрактов достигала 300 млн рублей.

Тогда антимонопольщики остались недовольны тем, что заявки некоторых компаний заказчики отклоняли незаконно.