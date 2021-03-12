Токио, , 14:42 — REGNUM Японская компания Toyota установила на новую модель Tundra вместо листовых рессор пружины. Фото с нижней частью нового автомобиля размещены на сайте Autoblog.

Фото нижней части Toyota Tundra Autoblog

Новинка получит винтовую подвеску на задних мостах — такую же, как у Ram 1500. Также автопроизводитель создаст вариант прототипа модели с пневматической подвеской.

Ожидается, что новая Toyota Tundra получит совершенно новый дизайн кузова. Также автомобиль оснастят датчиками помощи водителю — их разместят на решётке радиатора.

Изменения произойдут и в моторной линейке. Новая Tundra может лишиться 4,6-литрового V8 Tundra производительностью 310 «лошадей».

Ранее компания Toyota представила в России пикап Hilux с 2,7-литровым бензиновым мотором максимальной мощностью 166 «лошадей». Силовой агрегат автомобиля работает на бензине марки АИ-92.

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