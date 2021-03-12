Горно-Алтайск, , 14:38 — REGNUM Цены на бензин на автозаправках Республики Алтай выросли на 1,6%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, наиболее сильно подорожало топливо марки АИ-92 (+1,8%), литр которого в Горно-Алтайске стоит 41,81 рубля.

Цены на бензин марки АИ-95 и АИ-92 выросли соответственно на 1,5 и 1,2%, достигнув отметки 44,18 рубля и 50 рублей ровно. На этом фоне дизельное топливо оставалось стабильным, подорожав на едва заметные 0,3%. Цена за литр в феврале составил 48,91 рубля.

Добавим, что в целом непродовольственные товары в республике за месяц подорожали на полпроцента.

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