Москва, 12 марта 2021, 14:37 — REGNUM Россия призвала Латвию прислушаться к рекомендациям Совета Европы по вопросу национальных меньшинств. Об этом 12 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что, призывая Латвию к защите прав национальных меньшинств и их интеграции в латвийское общество, комитет министров Совета Европы выразил позицию российской стороны, которую она неоднократно высказывала.
Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду на то, что «латвийские власти прислушаются к указанным рекомендациям и приведут свою политику в соответствии с собственными международными обязательствами».
Напомним, в начале марта комитет министров Совета Европы потребовал от Латвии остановить все ограничения, связанные с использованием языков нацменьшинств. Также Совет Европы раскритиковал власти за отсутствие реакции на ксенофобские заявление, идущие от латышских политиков. Ригу призывают принять срочные меры, необходимые для исправления ситуации.