Москва, , 14:37 — REGNUM Россия призвала Латвию прислушаться к рекомендациям Совета Европы по вопросу национальных меньшинств. Об этом 12 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что, призывая Латвию к защите прав национальных меньшинств и их интеграции в латвийское общество, комитет министров Совета Европы выразил позицию российской стороны, которую она неоднократно высказывала.

«Мы отмечаем, что данные подходы и квалификации, созвучны неоднократно высказывавшимся в рамках ООН, ОБСЕ, Совете Европы российским оценкам о комплексном нарушении Ригой прав русскоязычных граждан», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду на то, что «латвийские власти прислушаются к указанным рекомендациям и приведут свою политику в соответствии с собственными международными обязательствами».

«Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что защита прав соотечественников и в целом русскоязычных граждан в Прибалтике и на Украине остаётся приоритетом российской внешней политики», — добавила Захарова.

Напомним, в начале марта комитет министров Совета Европы потребовал от Латвии остановить все ограничения, связанные с использованием языков нацменьшинств. Также Совет Европы раскритиковал власти за отсутствие реакции на ксенофобские заявление, идущие от латышских политиков. Ригу призывают принять срочные меры, необходимые для исправления ситуации.