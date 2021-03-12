Москва, , 14:35 — REGNUM Заявляя о невозможности выпуска банкноты в 10 тысяч рублей Центробанк России, видимо, не ожидает существенного ускорения инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Регулятор опирается на то, что до 2020 года этот показатель устойчиво замедлялся, а текущий скачок носит умеренный и разовый характер.

В текущих реалиях у выпуска новых номиналов купюр больше минусов, чем плюсов — это и переналадка банкоматов, платежных терминалов и торговых автоматов, и рост риска подделки крупных купюр.

Тем более, что относительно недавно в России вошли в обращение купюры 200 и 2000 рублей, которые отчасти сняли остроту проблемы снижения стоимости эмиссии и обеспечения удобства оборота.

Но самое главное, что расчеты все больше уходят в безналичную форму. Сегодня жители российских городов могут обеспечивать все свои потребности, месяцами не прикасаясь к наличным деньгам.

И эта тенденция будет только нарастать. Ввиду этого логично, что выпуск новых номиналов купюр и монет не актуален», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о выпуске монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей не рассматривает Банк России, завила председатель Центрбанка Эльвира Набиуллина.

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