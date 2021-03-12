Буэнос-Айрес, , 14:34 — REGNUM Многопользовательский шутер Quantum League выйдет из «раннего доступа» Steam 15 апреля 2021 года. Об этом разработчики из Nimble Giant Entertainment сообщили 11 марта на своём YouTube-канале.

Игра будет доступна только на PC (в сервисе Steam). Сейчас её можно приобрести со скидкой в 50%.

Напомним, Quantum League — это соревновательный экшен, построенный на идее «временных петель». В нём геймеры будут сражаться не только с соперниками, но и с их «клонами» из других временных промежутков.

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