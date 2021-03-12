Киев, , 14:38 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины, ныне телеведущий украинского «Пятого канала» Юрий Луценко назвал Италию страной «Нормандской четвёрки». Об этом он заявил во время премьерного выпуска своего шоу.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский, насколько я знаю, встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Главным человеком, который готовил эту встречу, был снова-таки тот же Андрей Ермак (глава офиса президента Украины — ИА REGNUM). На этой встрече были президент Франции, канцлер Германии, премьер Италии — так называемый «нормандский формат», — сказал Луценко, говоря о саммите 2019 года в Париже.

Отметим, Италия никогда не принимала участие в переговорах об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно, что бывший чиновник будет вести своё ток-шоу под названием «Прямым текстом с Юрием Луценко».

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