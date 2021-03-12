Киев, 12 марта 2021, 14:38 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины, ныне телеведущий украинского «Пятого канала» Юрий Луценко назвал Италию страной «Нормандской четвёрки». Об этом он заявил во время премьерного выпуска своего шоу.
Отметим, Италия никогда не принимала участие в переговорах об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
Напомним, ранее стало известно, что бывший чиновник будет вести своё ток-шоу под названием «Прямым текстом с Юрием Луценко».
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