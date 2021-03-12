Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM В Следственном комитете инициировал доследственную проверку по факту гибели человека в пожаре, разгоревшимся в НИИ металлургии и материалов (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В ходе инцидента погиб мужчина. В рамках проверки выясняются обстоятельства трагедии, выявляются очаг и точная причина возгорания, идёт опрос очевидцев.

«Тело умершего направлено для проведения медицинской экспертизы в целях выяснения точной причины смерти», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, известно только об одной смерти в ходе пожара. Из здания были эвакуированы около 200 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге справились с огнём в здании НИИ металлургии и материалов