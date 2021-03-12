Москва, , 14:33 — REGNUM Спецслужбы Германии регулярно практикуют вбросы в СМИ сведений о том, что Россия якобы преследует цель дестабилизировать НАТО, заявила 12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные вбросы происходят в ФРГ регулярно. Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО», — сказала Захарова.

Она уточнила, что российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что в настоящее время разворачивается тщательно скоординированное информационное нападение на российскую аудиторию.

«Мы просто, по сути, становимся свидетелями тщательно скоординированного информационного нападения на российскую аудиторию с использованием всего инструментария западных средств массовой информации», — отметила она.