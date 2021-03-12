Махачкала, , 14:32 — REGNUM В Дагестане сильные снегопады с ветром сделали небезопасным проезд по нескольким направлениям в республике. В управлении ГИБДД сообщили о закрытии 12 марта ряда дорог.

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«В связи с выпадением обильных осадков в виде снега и ухудшением дорожных условий, закрыто движение для всех транспортных средств по объездной дороге города Махачкалы через поселок Талги»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram.

Помимо этой дороги, на участке федеральной трассы «Кавказ» от Торгового дома Киргу до поворота в поселок Талги ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта.

В ГИБДД обратились к водителям с просьбой без особой нужды 12 марта не отправляться в путь, так как обстановка на автодорогах остается сложной. По данным ведомства, за прошедшие сутки в республике произошло два ДТП в которых погибли два человека и ранены еще несколько граждан.