Москва, , 14:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании объявило, что следующее обновление стратегии вакцинации будет включать новую группу риска, являющуюся приоритетной для применения вакцины от COVID-19. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

В эту группу входят люди с пересаженными гемопоэтическими стволовыми клетками, с пересаженными жизненно важными органами и те, кто находятся в списке ожидания на эти операции; люди, проходящие гемодиализ и перитонеальный диализ, люди с онкогематологическими заболеваниями, пациенты с раком жизненно-необходимых органов, проходящие цитотоксическую химиотерапию, с раком легких на лечении химиотерапией или иммунотерапией и люди с синдромом Дауна старше 40 лет.

Минздрав еще не уточнил, какую вакцину он будет использовать в этой новой группе, включенной в стратегию. Подробности станут известны после публикации пятого обновления стратегии вакцинации.

Что касается уровня иммунизации, Испания побила рекорд по вакцинам, введенным за последний день. В частности, региональные службы здравоохранения ввели 182 601 вакцину — это самый высокий показатель с момента начала кампании вакцинации 27 декабря против COVID-19 в Европе. Согласно данным, собранным министерством здравоохранения, за этот период автономные сообщества использовали 5,17 миллиона доз из 6,55 миллиона, которые они получили от производственных лабораторий, что в совокупности эквивалентно 77,7%. Поэтому они вычтут 1,48 миллиона, чтобы использовать их в течение следующих нескольких дней.

Из 182 601 вакцины, примененной в последний день, 55 424 применились во второй фазе прививания, в результате чего общее количество иммунизированных или почти иммунизированных составляет 1 503 258, что очень далеко от цели в 33 миллиона, которая необходима для достижения так называемого коллективного иммунитета (около 70% населения). Правительство поставило эту цель на лето 2021 года, но нынешний уровень вакцинации делает ее невыполнимой.