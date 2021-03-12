Ярославль, 12 марта 2021, 14:35 — REGNUM В Ярославле задержан полицейский, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом появилась 12 марта на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Начиная с 2019 по 2020 год сотрудник отдела экономической безопасности ОМВД по Дзержинскому району получал денежные средства от владельцев подпольного казино. В обмен они получали информацию о предстоящих проверках и общее покровительство.
Расследование дела продолжается.
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