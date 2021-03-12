Ярославль, 12 марта, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Ярославле задержан полицейский, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом появилась 12 марта на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Pixabay.com Взятка

Начиная с 2019 по 2020 год сотрудник отдела экономической безопасности ОМВД по Дзержинскому району получал денежные средства от владельцев подпольного казино. В обмен они получали информацию о предстоящих проверках и общее покровительство.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Расследование дела продолжается.