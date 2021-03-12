Джакарта, , 14:28 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита призвал японскую компанию Toyota Motor Corporation осуществить экспорт автомобилей из Индонезии в Австралию, сообщает Antara.

Правительство Индонезии разработает правила, касающиеся лицензирования экспорта автомобилей в Австралию в рамках Всеобъемлющего экономического партнерства между Индонезией и Австралией.

«Toyota стремится к 2024 году расширить экспортный рынок с 80 стран до 100», — отметил министр промышленности Индонезии.

Напомним, помимо Toyota, министр промышленности также встретился с крупными игроками автомобильной промышленности, такими как Honda, Mitsubishi, Suzuki и Mazda. Основная цель рабочего визита министра промышленности в Японию — привлечение дополнительных инвестиций в автомобильную отрасль.

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