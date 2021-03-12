Ярославль, , 14:28 — REGNUM 47% всех выпускников российских вузов не работает по специальности. Об этом говорит последнее исследование ВЦИОМа. Близкие данные приводит компания HeadHunter, по данным которой работу «не по диплому» находит 41% соискателей. Исследования проводились в 2019 году, однако вряд ли потеряли свою актуальность.

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Проблема беспокоит не только самих абитуриентов и выпускников, но и специалистов в сфере образования. В вузах сейчас отслеживают судьбу выпускников, чтобы понять, как лучше сориентировать студентов в выборе будущей профессии.

Почему почти в половине случаев диплом превращается лишь в напоминание о студенческих годах? Мнение самих выпускников и преподавателей разнятся. Первые чаще говорят о поиске себя и претензиях к работе в выбранной сфере, вторые — о завышенных ожиданиях и инфантильности вчерашних студентов. Корреспондент ИА REGNUM узнал мнение выпускников ярославских вузов и заместителя декана по профессиональной ориентации.

Алиса Зачиняева, 24 года:

Я закончила университет в 2018 году, поступала ещё в магистратуру, но ушла через полгода. По специальности я учитель начальных классов, но никогда по ней не работала. Ещё на практике на втором курсе я поняла, что не хочу работать учителем. Причин много: дети разные, родители тоже. Работать учителем — это 24 на 7 или ты не ответственный учитель, который родителям в 12 часов ночи в субботу не ответил. Слишком много бюрократии, которая никак в график не вписывается. Ну и зарплата, конечно, которая всех этих стараний не оправдывает. Как бы в нашей стране не говорили про важность образования, учитель — это обслуживающий персонал Ты можешь быть бесконечно классным ответственным учителем, но это не избавит тебя от мамочек, которые не постесняются сказать, что «вы ничему не учите моего ребёнка». Много-много подводных камней. Основная причина — я считаю, что могу работать на себя и есть сфера, в которой есть навыки. Не так давно устраивалась официально системным администратором и совмещала эту работу с фрилансом. Сейчас только на фрилансе — работаю видеографом.

Андрей Гаврилов, 23 года:

Вуз я закончил в 2019 году. Обучался по специальности информационные системы и технологии на инженерно-экономическом факультете. По специальности не работал. Ушёл в другую сферу. Ранее занимался общественной деятельностью, волонтёрской деятельностью, танцами и постепенно начал вести занятия. Пригласили работать в танцевальную студию — сначала в Академию современного танца Татьяны Котельниковой, потом в ЯросДанс, где с 2017 года являюсь педагогом-хореографом, ещё работаю с коллективом людей с ограниченными-возможностями здоровья «Варенька» и в Ярославской областной организации инвалидов «Лицом к миру» — также хореографом. Работать по профессии не стал, потому что меня сфера IT привлекает как сама сфера, но для меня очень сложно сидеть на одном месте, за компьютером. Со временем понял, что мне куда комфортнее общаться с людьми. Но, образование всё равно было интересно получить, но связать свою жизнь с этим я не готов. Но навыки и опыт полученные в IT-сфере они крутые и точно пригодятся мне в современной жизни.

Дарья Осипова, 23 года:

Закончила в 2019 году, получив диплом бакалавра с отличием. Обучалась по специальности «журналистика», но стоит отметить, что большая часть дисциплин там тесно связана с традиционной филологией. По специальности я работала, обучаясь в университете, а после выпуска проработала около полутора месяцев. Наверное, именно в этот момент я и поняла, что в Ярославле журналистика — не совсем перспективная сфера для реализации себя. Несколько раз я пыталась ответить себе на вопрос: «Почему же я решила сменить сферу деятельности?». Наверное, по причине того, что многие СМИ нашего региона похожи друг на друга, информационные поводы одинаковы, проблемы из года в год одни и те же, а мне же всё-таки нравится «движение» в плане эмоций, поэтому мною и было принято решение о смене сферы деятельности. Сейчас я работаю учителем русского языка и литературы, чему бесконечно рада!

Вячеслав Левченко, 27 лет:

Закончил я универ в 2016 году. Учился по специальности «филологическое образование», должен был стать учителем русского языка и литературы. Насколько я знаю, только несколько человек из моей группы сейчас работают в школах. По специальности я не работал, только проходил практику в универе. Не пошёл потому, что я никогда не хотел работать в школе. Не чувствовал, что это моё место. Не любил школу, когда сам был школьником. Меня привлекала университетская жизнь, я хотел преподавать именно в университете. В общем-то… я хочу и сейчас, но с этим далеко не всё так просто. Здесь ситуация как в Гарри Поттере — «не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Члены кафедры должны быть согласны, должны хотеть тебя взять, ну и, само собой, должно быть свободное место. После выпуска сразу понимаешь, что, если ты не успел подготовить себе почву в ранние годы за счёт связей, ты будешь никому не нужен. Поэтому важно налаживать их заранее. После окончания университета я поменял 3 места работы, кстати на первом у меня даже не спросили диплом, а в трудовом договоре написали просто «среднее». Сейчас работаю в банке. Образование мне никак не пригодилось, я никого не обучаю. Думаю, что умственная деятельность закончилась в университете.

Заместитель декана по профориентации факультета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Мария Александрова призывает не делать поспешные выводы из данных опросов и мнений самих выпускников. Как полагает специалист, понятие «работа по специальности» сегодня нужно понимать шире. Кроме того, выпускники нередко пробуют себя в разных профессиях, чтобы потом вернуться к тому, чему они изначально учились:

Последние несколько лет я веду свою статистику по своему факультету поддерживаю связь с выпускниками, и по моим ощущениям, если не в первые месяцы после выпуска, то в течение ближайших лет, около 70% выпускников устраиваются именно по специальности — в преподавании, а это не только школа, или в целом в системе образования, медиа-среде, — говорит Мария Александрова. — Найти то, что тебе близко, в чем ты силен и при этом то, что тебя устраивает по оплате и условиям, не всем удается сразу. Мы — вуз и родители — часто ждем четких и быстрых результатов, чтобы в сентябре после выпуска недавний студент уже предъявил нам трудовую книжку и рассказал, как и куда планирует «расти». А на самом деле должно пройти время. Многие в течение студенчества подрабатывают в сфере услуг и расставаться с привычным и стабильным заработком не хочется, как не хочется иногда выходить из зоны комфорта и что-то искать. У многих современных выпускников есть определенная планка ожиданий по зарплате, по условиям и они не готовы ее опускать сразу. Работодатели, напротив, не всегда готовы делать скидки на отсутствие опыта и «нянчиться», уверены, что хорошего специалиста «по объявлению» не найдешь, что нынешние выпускники — лентяи, много хотят и мало умеют. Я много раз такие жалобы слышала, но вот ни разу не согласна. Иногда люди просто забывают, как сами начинали. Но и молодежь тоже, конечно, немного инфантильна, они не идут на компромиссы, кажется, что завтра будет много крутых вакансий и там тебя оценят без каких-либо дополнительных усилий. Кстати, искать вакансии наши выпускники тоже не очень умеют. Как, впрочем, и работодатели, особенно в провинции, чаще полагаются на знакомства, чем на HeadHunter. Говоря это, я скорее имею в виду сферу журналистики и медиа, потому что школа — дело иное. Почти все директора школ, ждущие наших выпускников на работу, говорят о том, что готовы поддерживать, учить, помогать молодому специалисту. Но здесь сказываются негативные стереотипы, связанные с профессией учителя. Не хочу повторять общеизвестные вещи, но у многих студентов есть младшие братья и сестры, они видят и слышат, как их родители в родительских чатиках обсуждают учителей и в общем, мы сами (а не только низкие зарплаты) стали причиной снижения авторитета профессии. И кстати, реальность часто оказывается другой — многие наши девочки (и мальчики), придя в школу, получают удовольствие от преподавания, находят себя в этом, что-то организуют, совершенствуются… Я слежу за их постами в инстаграме и очень радуюсь. Мне кажется, в работе важна именно самореализация, а то, что написано в дипломе — это лишь одна строчка в резюме. Остальные строчки — ты сам.

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