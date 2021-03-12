Роквилл, США, , 14:27 — REGNUM Энтузиаст с ником phenderix создал необычную модификацию для игры TES V: Skyrim, которая позволяет переключаться между несколькими персонажами прямо во время прохождения. Об этом 12 марта сообщает издание PCGamer.

Модификация под названием Project Proteus позволит геймерам создать сразу нескольких персонажей и свободно переключаться между ними во время прохождения — эта функция позволит выбрать наиболее подходящего героя под конкретное задание. Помимо этого, с помощью мода можно призвать на помощь любого из заранее созданных персонажей в качестве спутника.

Напомним, TES V: Skyrim — это ролевая игра от американской компании Bethesda Game Studios. Она пользуется популярностью даже спустя 10 лет после релиза из-за обширных возможностей для создания пользовательских модификаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Персонажи игры For Honor «приоденутся» к новому временному событию