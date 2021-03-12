Уфа, , 14:34 — REGNUM Снег упал с крыши дома на женщину в Уфе. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что инцидент произошел днем 12 марта на улице Ленина. Женщину 1960 года рождения срочно доставили в медучреждение, где она пройдет обследование.

Отмечается, что в настоящее время рабочие огородили опасный участок. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе погиб мужчина после падения не него снежной глыбы с кровли дома.

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