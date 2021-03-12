Штат Аризона, США, 12 марта, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В сети разместили снимки закамуфлированного прототипа спортивного купе Chevrolet Corvette C8 в более производительном исполнении Z06. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Прототип спортивного купе Chevrolet Corvette C8 Z06

Снимки тестовой модели сделаны в Соединённых Штатах в Аризоне. Авто имеет массивные 305-миллиметровые задние шины Michelin 345/25. Они установлены на 21-дюймовые колёсные диски. Также прототип получил более мощную стойку.

В движение новое спортивное купе будет приводить 650-сильный мотор DOHC V8 рабочим объёмом 5,5 литра. Точно такой же агрегат используется в гоночном болиде Corvette C8.R.

Официальная премьера нового C8 Z06 состоится в конце нынешнего года.

Ранее стало известно, что General Motors готовит к премьере в Китае модернизированную версию удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer. Его длина в КНР составит 4999 мм, что на 137 мм больше, чем на других авторынках.

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