Сеул, , 14:33 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о прекращении экспорта военной продукции в Мьянму, а также пересмотреть программу официальной помощи в отношении данной страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Согласно источнику, власти Южной Кореи прекратят «обмены и сотрудничество» в области обороны и безопасности с Мьянмой.

Министерство обороны Южной Кореи также отказалось от проведения каких-либо учений и военных подготовок с военными Мьянмы.

Известно, что Южная Корея не экспортирует военные материалы в Мьянму с января 2019 года, однако с 12 марта экспорт данной продукции будет запрещён.

Тем не менее проекты по поддержке граждан Мьянмы будут осуществляться, как и прежде. Также власти Южной Кореи намерены принять специальные меры, позволяющие гражданам Мьянмы, находящихся на территории страны, оставаться в Южной Корее до тех пор, пока ситуация в Мьянме не стабилизируется.

В настоящее время в Южной Корее проживает от 25 тыс. до 30 тыс. граждан Мьянмы, включая студентов и рабочих.