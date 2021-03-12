Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Самый известный среди водителей Петербурге мост над рекой Кузьминкой в Санкт-Петербурге, получивший прозвище «Мост глупости» после многочисленных ДТП с участием застрявших «Газелей», закроется для проезда на ремонт на два месяца. Об этом 12 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

«Мост глупости» закроют на ремонт. Пресс-служба КРТИ

Днем 12 марта под «Мостом глупости» не смогли проехать еще два небольших грузовика.

В связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта, из-за обращений жителей и депутатов, а также в связи необходимостью выполнения восстановительных работ с 23:00 часов 13 марта по 15 мая 2021 года закрывается движение транспортных средств под мостом на Софийской улице.

За отведенных два месяца специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» проведут работы по восстановлению нижнего пояса верховой коробчатой балки пролетного строения моста над улицей Труда.

«После выполнения работ будет проведено дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения и принято решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом», — уточнили в КРТИ.

После чего планируется выполнить капитальный ремонт улицы с доведением габарита проезда до 4,5 метров, что будет соответствовать категории дороги.

«Сроки и объемы капитального ремонта улицы будут определены в период проведения ремонтных работ СПб ГБУ «Мостотрест», — резюмировали в комитете.

На время ремонтных работ объезд перекрытого участка будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспортная Софийской улице.

«Мост глупости» закроют на ремонт. Пресс-служба КРТИ

Напомним, официально данная переправа называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Общественность назвала его «Мостом глупости» ввиду частых нарушений водителями транспортных средств Правил дорожного движении при следовании под мостом, а именно требований запрещающего знака 3.13. «Ограничение высоты» 2,7 м.

Для привлечения внимания водителей перед мостом установлены предупреждающие знаки, искусственные неровности и ограничители проезда, демонстрирующие допустимую высоту транспортных средств. Также на самом мосту нанесена дополнительная цветовая раскраска.

Мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице был построен в 2009 году генеральной подрядной организацией ЗАО «Пилон». Переправа расположена в створе Софийской улицы на территории поселка Петро-Славянка на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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