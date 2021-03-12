Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Днем 12 марта под известным уже всей стране «Мостом глупости» в Петербурге не смогли проехать и застряли еще два небольших грузовика. И в тот же день стало известно, что мост над рекой Кузьминкой, получивший своё прозвище после многочисленных ДТП с участием застрявших «Газелей», закроется для проезда в связи с ремонтом на два месяца.

Пресс-служба КРТИ «Мост глупости» закроют на ремонт.

Об этом 12 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Движение транспортных средств под мостом на Софийской улице закроется с 23:00 часов 13 марта по 15 мая 2021 года. За два месяца специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» проведут работы по восстановлению нижнего пояса верховой коробчатой балки пролетного строения моста над улицей Труда.

«После выполнения работ будет проведено дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения и принято решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом», — уточнили в КРТИ.

Затем планируется произвести капитальный ремонт улицы с доведением габарита проезда до 4,5 метров, что будет соответствовать категории дороги.

«Сроки и объемы капитального ремонта улицы будут определены в период проведения ремонтных работ СПб ГБУ «Мостотрест», — резюмировали в комитете.

На время ремонтных работ объезд перекрытого участка будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспортная Софийской улице.

Напомним, официально данная переправа называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Общественность назвала его «Мостом глупости» ввиду частых нарушений водителями транспортных средств Правил дорожного движении при следовании под мостом, а именно требований запрещающего знака 3.13. «Ограничение высоты» 2,7 м.

Для привлечения внимания водителей перед мостом установлены предупреждающие знаки, искусственные неровности и ограничители проезда, демонстрирующие допустимую высоту транспортных средств. Также на самом мосту нанесена дополнительная цветовая раскраска.

Мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице был построен в 2009 году генеральной подрядной организацией ЗАО «Пилон». Переправа расположена в створе Софийской улицы на территории поселка Петро-Славянка на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.