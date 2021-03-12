Махачкала, 12 марта, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Дагестане из-за сильного ветра со снегом 12 марта произошли аварийные отключения. Без электроснабжения остался 31 населенный пункт, в которых проживают более 111 тыс. человек, сообщили в Минэнэрго РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В настоящее время организованы восстановительные работы силами 237 специалистов. Устранением аварий занимаются 79 бригад, сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

По данным ведомства, к 13:00 было восстановлено электроснабжение и подан свет в дома почти 80 тыс. жителей. Все еще продолжаются работы по восстановлению подачи света в населенные пункты, в которых проживают около 34,8 тыс. человек.

По предварительным рассчетам, полностью устранить неполадки на электросетях планируется к 16:00 12 марта.